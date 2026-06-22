У футболиста «Ростова» Дмитрия Чистякова родился сын

У защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова родился сын.

«Несколько дней назад у Димы и его супруги Марики родился сыночек Даниил.

От всей души поздравляем семью Чистяковых с пополнением, желаем крепкого здоровья малышу и маме. Пусть растёт самым счастливым», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Фото: ФК «Ростов»

В прошедшем сезоне Чистяков провёл за «Ростов» 22 матча в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых не отметился результативными действиями. Также на счету футболиста шесть игр в Кубке России и один забитый мяч.

По итогам сезона-2025/2026 «Ростов» занял 10-е место в чемпионате России, набрав 33 очка.