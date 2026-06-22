Неймар восстановился от травмы и готов сыграть со сборной Шотландии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар провёл первую полную тренировку в общей группе после травмы. Об этом сообщает ESPN.

Из-за повреждения правой икроножной мышцы, полученного ещё 17 мая в матче за «Сантос», форвард пропустил две первые игры на ЧМ-2026. Ожидается, что лучший бомбардир в истории сборной Бразилии (79 голов в 128 матчах) сможет выйти на поле 25 июня в Майами в решающей встрече группы C со сборной Шотландии.

Возвращение нападающего особенно важно для подопечных Карло Анчелотти на фоне потери Рафиньи, который выбыл из-за повреждения мышцы задней поверхности правого бедра. На данный момент Бразилия набрала четыре очка и делит первое место со сборной Марокко, опережая соперника по разнице мячей.