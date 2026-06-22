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В «Спартаке» назвали футболистов, которые начнут подготовку к сезону позднее других

В «Спартаке» назвали футболистов, которые начнут подготовку к сезону позднее других
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В «Спартаке» назвали игроков, которые начнут подготовку к сезону позднее других, а также анонсировали возвращение из аренд футболистов Данила Пруцева, Антона Зиньковского и Даниила Хлусевича.

«По согласованию с тренерским штабом Манфред Угальде, Кристофер Мартинс, Александер Джику, Наиль Умяров, Александр Максименко, Даниил Денисов и Кристофер Ву присоединятся к команде позднее.

Также приветствуем игроков, вернувшихся из аренд: Данила Пруцева, Антона Зиньковского и Даниила Хлусевича», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в Мир Российской Премьер-Лиге, набрав 52 очка, а также красно-белые стали победителями Кубка России.

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