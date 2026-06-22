Мартин Демикелис стал главным тренером «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» на официальном сайте объявил о назначении Мартина Демикелиса на пост главного тренера команды.

Стороны подписали трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2028 года. По итогам прошлого сезона «РБ Лейпциг» занял третье место в турнирной таблице Бундеслиги и вышел в Лигу чемпионов.

В бытность игроком Демикелис четырежды становился чемпионом Германии с «Баварией», а с «Манчестер Сити» брал золото АПЛ и два Кубка лиги. На его счету также 51 матч за сборную Аргентины. В качестве тренера он работал со второй командой «Баварии», а также возглавлял «Ривер Плейт», «Монтеррей» и «Мальорку».