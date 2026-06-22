Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Краснодара» Тереховский рассказал о секрете вратарей команды

Воспитанник «Краснодара» Тереховский рассказал о секрете вратарей команды
Комментарии

Воспитанник «Краснодара» Игнат Тереховский, выступающий за «Акрон», рассказал о секрете вратарей команды с юга России.

— В чём секрет вратарей-воспитанников «Краснодара»?
— Секрет один — это менталитет. У нас это в крови. Никогда не сдаваться, как бы игра ни развивалась. Знать, что ты лучше, что ты сильнее и ты должен выиграть. Это наш главный секрет. Всё от головы, — сказал Тереховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам сезона-2025/2026 «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 66 очков, а также вышел в финал Кубка России, где уступил «Спартаку».

Материалы по теме
Вратарь «Акрона» Тереховский: Дзюба был всегда за нас, мы были под его защитой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android