Воспитанник «Краснодара» Тереховский рассказал о секрете вратарей команды

Воспитанник «Краснодара» Игнат Тереховский, выступающий за «Акрон», рассказал о секрете вратарей команды с юга России.

— В чём секрет вратарей-воспитанников «Краснодара»?

— Секрет один — это менталитет. У нас это в крови. Никогда не сдаваться, как бы игра ни развивалась. Знать, что ты лучше, что ты сильнее и ты должен выиграть. Это наш главный секрет. Всё от головы, — сказал Тереховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам сезона-2025/2026 «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 66 очков, а также вышел в финал Кубка России, где уступил «Спартаку».