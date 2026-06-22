Вратарь «Барселоны» переходит в «Панатинаикос» за € 3 млн — Романо

Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья продолжит карьеру в греческом «Панатинаикосе». Клубы согласовали трансфер, сумма сделки составит около € 3 млн. Контракт 27-летнего испанца с афинской командой будет рассчитан до июня 2029 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Пенья является воспитанником «Барселоны» и прошёл все возрастные категории клуба, прежде чем дебютировать за основную команду в 2021 году. Сезон-2025/2026 он провёл в аренде в «Эльче», где сыграл 16 матчей в Ла Лиге. Ранее голкипер также находился в аренде в турецком «Галатасарае» (вторая половина сезона-2021/2022).

«Панатинаикос» в минувшем чемпионате Греции занял четвёртое место и получил путёвку в квалификацию Лиги конференций.