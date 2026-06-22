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«Барселона» пытается подписать Гарри Кейна — Sport.es

«Барселона» пытается подписать Гарри Кейна — Sport.es
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«Барселона» намерена приобрести нападающего «Баварии» Гарри Кейна на фоне паузы в его переговорах с мюнхенцами о новом контракте. Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что основной проблемой в переговорах Кейна с немецким клубом является срок действия нового трудового договора. Каталонцы пожелали этим воспользоваться и сделали запрос по игроку, но баварцы не заинтересованы в расставании с англичанином.

Напомним, Кейн выступает за мюнхенский клуб с лета 2023 года. Текущее соглашение истекает в 2027 году.

В минувшем сезоне Гарри Кейн провёл за немецкую команду 51 матч во всех турнирах, забил 61 мяч и оформил семь результативных передач.

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