«Барселона» пытается подписать Гарри Кейна — Sport.es

«Барселона» намерена приобрести нападающего «Баварии» Гарри Кейна на фоне паузы в его переговорах с мюнхенцами о новом контракте. Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что основной проблемой в переговорах Кейна с немецким клубом является срок действия нового трудового договора. Каталонцы пожелали этим воспользоваться и сделали запрос по игроку, но баварцы не заинтересованы в расставании с англичанином.

Напомним, Кейн выступает за мюнхенский клуб с лета 2023 года. Текущее соглашение истекает в 2027 году.

В минувшем сезоне Гарри Кейн провёл за немецкую команду 51 матч во всех турнирах, забил 61 мяч и оформил семь результативных передач.