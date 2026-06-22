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Ширер предположил, сколько голов забьёт Кейн в матче Англия — Гана на ЧМ-2026

Ширер предположил, сколько голов забьёт Кейн в матче Англия — Гана на ЧМ-2026
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Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер высказался перед матчем национальной команды с Ганой на чемпионате мира 2026 года и предположил, сколько мячей в этой встрече забьёт форвард Гарри Кейн.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, Англия выиграет со счётом 3:1. Гарри Кейн снова забьёт пару голов, и я думаю, что Эллиот Андерсон тоже может отличиться.

Если бы Тухель собирался что-то изменить, я бы рассмотрел возможность включения в состав Марка Гехи или даже Рашфорда вместо Гордона. Думаю, что Тухель будет менять их от игры к игре. Меня не удивит, если Рашфорд и Гехи выйдут на поле с Ганой», — приводит слова Ширера The Sun.

В 1-м туре Кейн оформил дубль в ворота сборной Хорватии, отличившись на 12-й и 42-й минутах.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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