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Двоюродный брат Рафиньи опроверг слухи о финансовых проблемах вингера

Двоюродный брат Рафиньи опроверг слухи о финансовых проблемах вингера
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Родственники полузащитника «Барселоны» Рафиньи жёстко отреагировали на заявление бывшего футболиста сборной Бразилии Вампеты. Чемпион мира 2002 года в эфире подкаста Red Cast пустил слух, будто у вингера возникли серьёзные семейные и финансовые трудности, из-за которых он рассчитывает на трансфер в саудовский «Аль-Хиляль» для исправления ситуации.

Вампета сослался на информацию от людей, близких к «Барселоне», хотя и признал, что это неофициальные сплетни, услышанные им во время клубного чемпионата мира — 2025.

«У Рафиньи серьёзные проблемы в семье вдобавок к финансовым трудностям. Он молится о возможности перейти в «Аль-Хиляль» и пытается справиться с этой ситуацией. Это дела семейные. Информация дошла до меня через людей, близких к ситуации в «Барселоне». Он надеется, что подписание контракта с «Аль-Хилялем» позволит ему исправить ситуацию»,— приводит слова Вампеты Goal со ссылкой на подкаст Red Cast.

Семья Рафиньи оперативно опровергла эти утверждения. Двоюродный брат футболиста Игор Падилья публично обратился к Вампете в социальных сетях под видеозаписью с этим фрагментом интервью, потребовав ответа за недостоверную информацию.

«Тебе придётся объясниться за эту ложь, мой друг», — заявил Падилья.

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