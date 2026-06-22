Газзаев — о ЧМ-2026: дай бог, чтобы сборная России участвовала в таких турнирах

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался о формате розыгрыша чемпионата мира — 2026, а также ответил, как на турнире сыграла бы сборная России.

«Сложно сейчас говорить, как могла бы сборная России выступить на чемпионате мира. Это всё разговоры. Если бы наша сборная участвовала в турнире, можно было бы сравнить её с кем-то. Сейчас сборная России играет с командами ниже 60-го места в рейтинге ФИФА, которые не попали на чемпионат мира. А говорить о том, как бы мы выступили? Я не знаю. Сложно сказать. Для этого надо участвовать в турнирах.

Мне кажется, те 48 сборных, которые попали на чемпионат мира, являются сегодня лучшими в мировом футболе. Потому что эти команды попали на такой турнир. Здесь важен результат. Если он есть — они лучшие. Дай бог, чтобы и наша сборная участвовала в таких чемпионатах, тогда можно было бы сравнить уровень нашего футбола», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.