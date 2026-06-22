Аршавин: Аргентине на ЧМ будет сложно, несмотря на то что Месси — фантастический игрок

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин полагает, что у национальной команды Аргентины могут возникнуть проблемы в матчах с сильными соперниками на чемпионате мира — 2026, а также оценил нынешний уровень игры аргентинского нападающего Лионеля Месси.

— Месси стал лучше за эти четыре года?

— Для меня он стал хуже, потому что я видел, как он играет в МЛС. При обороне сборная Аргентины играет в 4-4-2, он находится на острие, а Лаутаро Мартинес или Альварес отрабатывают. У них будут проблемы с более сильными соперниками, где у них будет минус один игрок. Когда Аргентина владеет территорией, они в лучших ситуациях выбирают всё равно Месси, который находится в худшей позиции. Но если он сможет и дальше так же играть, как в первом матче, то у них есть шанс.

Но, мне кажется, будет сложно Аргентине, несмотря на то что Месси — фантастический игрок, лучший в истории. У него в 38 лет не пропала скорость. У него первые два-три шага всё равно быстрые, и он любого игрока всё равно обыгрывает. И вот это ему даёт одну-две секунды, чтобы продолжить и избавиться от соперников. Да, на дистанции его догоняют. Но в остальном он, конечно, бог футбола, поэтому все лавры ему закономерны, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».