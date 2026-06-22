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АЕК интересуется игроком «Краснодара» Черниковым. Клуб выбирает между ним и Бариновым

АЕК интересуется игроком «Краснодара» Черниковым. Клуб выбирает между ним и Бариновым
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Греческий АЕК, помимо полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, рассматривает вариант с трансфером игрока «Краснодара» Александра Черникова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Марко Николич одобрил трансферов обоих игроков, клуб будет выбирать одного из них. За Черникова АЕК готов заплатить € 7 млн.

26-летний Черников — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне полузащитник в 30 матчах во всех турнирах забил гол и отдал две результативные передачи. Контракт с клубом у Черникова, согласно Transfermarkt, рассчитан до лета 2029 года.

29-летний Баринов — воспитанник «Локомотива», за который играл до января 2026 года. С того момента подписал контракт с ЦСКА до лета 2029-го. В минувшем сезоне в 39 встречах забил три гола и отдал семь результативных передач.

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