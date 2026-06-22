Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Марсьяль может вернуться в Лигу 1 — Footmercato

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в Лиге 1. Об этом сообщает Footmercato.

После ухода из «Монтеррея» француз стал свободным агентом. По данным источника, неблагоприятным фактором для клубов Лиги 1 являются финансовые требования футболиста, на данный момент только «Ницца» находится в процессе принятия решения и не ответила отказом.

Марсьяль является воспитанником «Лиона», ранее он также выступал за «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Севилью», греческий АЕК и «Монтеррей». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость француза оценивается в € 3,5 млн.

В составе «Манчестер Юнайтед» Марсьяль выигрывал Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы. Со сборной Франции футболист брал трофей Лиги наций.