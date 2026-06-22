Фото: реакция вратаря Австрии на промах Лионеля Месси с пенальти в матче ЧМ-2026

В эти минуты идёт матч 2-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Австрии. На девятой минуте аргентинский нападающий Лионель Месси не смог реализовать пенальти, австрийский голкипер Александр Шлагер отреагировал на это эмоционально, что привлекло внимание болельщиков.

Фото: Кадр трансляции

После 1-го тура сборная Аргентины набрала три очка и возглавляет турнирную таблицу группы J. Национальная команда Австрии также заработала три очка и располагается на второй строчке, уступая аргентинцам по разнице мячей.

В 3-м туре сборная Аргентины встретится с Иорданией (28 июня), а Австрия — с Алжиром (28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).