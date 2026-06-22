Фото: реакция Лионеля Месси на промах с пенальти в матче Аргентина — Австрия на ЧМ-2026

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не смог реализовать пенальти за фол на Лаутаро Мартинесе, назначенный на девятой минуте в матче 2-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года с Австрией. Игра проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступает Амин Омар из Египта. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче – 0:0.

Футболист сначала опустил голову, затем потянул себя за шорты, а потом посмотрел на небо.

Фото: Кадр из трансляции

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).