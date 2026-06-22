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Лионель Месси не реализовал три из семи пенальти на чемпионатах мира

Лионель Месси не реализовал три из семи пенальти на чемпионатах мира
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обновил свою личную статистику исполнения 11-метровых ударов в рамках ЧМ. С учётом текущего ЧМ-2026 на счету форварда теперь три нереализованных пенальти из семи попыток в истории его выступлений на чемпионатах мира (без учёта послематчевых серий).

Ранее Месси не сумел забить с «точки» на ЧМ-2018 в матче со сборной сборной Исландии, а также на ЧМ-2022 в игре со сборной Польши. При этом на победном для аргентинцев турнире в Катаре Лионель успешно реализовал четыре пенальти в основное и дополнительное время, в ворота Саудовской Аравии, Нидерландов, Хорватии и Франции.

Третий неудачный удар случился прямо сейчас, в проходящей в эти минуты встрече группового этапа ЧМ-2026 со сборной Австрии. Месси не сумел переиграть вратаря сборной Австрии Александера Шлагера на девятой минуте матча. Пенальти был назначен за фол на Лаутаро Мартинесе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
1-й тайм
1 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'    
Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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