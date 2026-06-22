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Дзюба сделал ассистентский покер за любительскую команду «Крысиная нора»

Дзюба сделал ассистентский покер за любительскую команду «Крысиная нора»
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Нападающий Артём Дзюба сделал четыре результативные передачи в матче за команду «Крысиная нора» в одной из любительских лиг Санкт-Петербурга. Команда, за которую выступил Дзюба, одержала победу над «Юнитеком» со счётом 7:4.

Дзюба отметился результативными действиями на 20-й, 26-й, 29-й и 60-й минутах.

Ранее 23 мая тольяттинский «Акрон» сообщил о завершении сотрудничества с Артёмом Дзюбой.

Артём Дзюба перешёл в «Акрон» 12 сентября 2024 года. За «Акрон» Артём сыграл 52 встречи во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач. Также форвард известен по выступлениям за «Спартак», «Зенит» и «Локомотив».

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