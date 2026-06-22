Аргентина — Австрия: Месси открыл счёт на 39-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Австрии. Игра проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступает Амин Омар из Египта. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче – 1:0 в пользу сборной Аргентины.

Первый мяч в матче забил форвард Аргентины Лионель Месси на 39-й минуте.

После 1-го тура сборная Аргентины набрала три очка и возглавляет турнирную таблицу группы J. Национальная команда Австрии также заработала три очка и располагается на второй строчке, уступая аргентинцам по разнице мячей.

В 3-м туре сборная Аргентины встретится с Иорданией (28 июня), а Австрия — с Алжиром (28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).