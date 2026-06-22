Стало известно, после каких слов сборная Южной Кореи отказалась от общения со СМИ на ЧМ

Сборная Южной Кореи отменила все запланированные интервью с южнокорейскими СМИ после того, как в эфир попала аудиозапись, на которой журналист критикует капитана команды Сон Хын Мина. Инцидент произошёл 7 июня во время открытой тренировки в Гвадалахаре.

В прямом эфире один из репортёров сказал: «Только потому, что он капитан, он бегает так, будто ведёт за собой военный взвод, и он даже не завершил полную пробежку», — цитирует слова журналиста Globo. После того как запись разошлась в социальных сетях и Федерация футбола Южной Кореи приняла решение полностью прекратить общение с местными журналистами, глава пресс‑службы делегации подал в отставку, взяв на себя ответственность за подчинённых.

Сборная Южной Кореи выступает в группе A чемпионата мира 2026 года. После двух туров команда набрала три очка и занимает второе место в таблице. Следующий матч южнокорейцы проведут 25 июня против ЮАР.