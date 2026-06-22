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Стало известно, после каких слов сборная Южной Кореи отказалась от общения со СМИ на ЧМ

Стало известно, после каких слов сборная Южной Кореи отказалась от общения со СМИ на ЧМ
Сон Хын Мин
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Сборная Южной Кореи отменила все запланированные интервью с южнокорейскими СМИ после того, как в эфир попала аудиозапись, на которой журналист критикует капитана команды Сон Хын Мина. Инцидент произошёл 7 июня во время открытой тренировки в Гвадалахаре.

В прямом эфире один из репортёров сказал: «Только потому, что он капитан, он бегает так, будто ведёт за собой военный взвод, и он даже не завершил полную пробежку», — цитирует слова журналиста Globo. После того как запись разошлась в социальных сетях и Федерация футбола Южной Кореи приняла решение полностью прекратить общение с местными журналистами, глава пресс‑службы делегации подал в отставку, взяв на себя ответственность за подчинённых.

Сборная Южной Кореи выступает в группе A чемпионата мира 2026 года. После двух туров команда набрала три очка и занимает второе место в таблице. Следующий матч южнокорейцы проведут 25 июня против ЮАР.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
ЮАР
Не начался
Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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