Лионель Месси повторил рекорд по продолжительности голевой серии на чемпионатах мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд по продолжительности голевой серии на чемпионатах мира. Нападающий забил в шестой игре подряд. Это случилось в матче 2-го тура группы J мирового первенства 2026 года между сборными Аргентины и Австрии. Игра проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступает Амин Омар из Египта. Счёт в матче – 1:0 в пользу сборной Аргентины.

Месси отличился на 39-й минуте игры. Ранее форвард забивал Алжиру на ЧМ-2026, а также Франции, Хорватии, Нидерландам и Австралии на ЧМ-2022.

До него подобное удавалось французскому нападающему Жюсту Фонтену и бразильскому форварду Жаирзиньо.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).