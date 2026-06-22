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Лионель Месси повторил рекорд по продолжительности голевой серии на чемпионатах мира

Лионель Месси повторил рекорд по продолжительности голевой серии на чемпионатах мира
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд по продолжительности голевой серии на чемпионатах мира. Нападающий забил в шестой игре подряд. Это случилось в матче 2-го тура группы J мирового первенства 2026 года между сборными Аргентины и Австрии. Игра проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступает Амин Омар из Египта. Счёт в матче – 1:0 в пользу сборной Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

Месси отличился на 39-й минуте игры. Ранее форвард забивал Алжиру на ЧМ-2026, а также Франции, Хорватии, Нидерландам и Австралии на ЧМ-2022.

До него подобное удавалось французскому нападающему Жюсту Фонтену и бразильскому форварду Жаирзиньо.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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