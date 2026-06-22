Кайл Уокер: то, что Месси делает с мячом, просто пугает, так не бывает

Крайний защитник «Бёрнли» Кайл Уокер ответил, какого футболиста из числа тех, против кого играл, он считает лучшим в мире.

«Конечно же, я назову Месси! То, что он делает с мячом, просто пугает, так не бывает. Люди постоянно списывают его со счетов, утверждая, что он уже староват. Вероятно, это его последний чемпионат мира, но если учесть всё, чего он достиг на протяжении карьеры… И если Аргентина защитит титул чемпионов мира, как же красиво будет это выглядеть для Месси. Но, надеюсь, этого не случится и Англия выиграет! Однако достижения этого человека в мире футбола невероятны». — приводит слова Уокера talkSPORT.