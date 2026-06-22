Месси побил рекорд по голам на ЧМ ровно спустя 40 лет после Руки бога Марадоны

Ровно 40 лет отделяют два величайших события в истории мирового футбола. В этот самый день, 22 июня, в 1986 году Диего Марадона забил свой легендарный гол, названный Рукой бога, в ворота Англии в Мексике. Спустя четыре десятилетия эстафету величия перехватил Лионель Месси.

Лионель Месси вписал своё имя в летопись мирового футбола, забив свой 17-й гол на чемпионатах мира. Этот гол позволил капитану сборной Аргентины установить абсолютный исторический рекорд по забитым мячам на главном турнире планеты.

Символическая связь поколений зафиксирована прямо сейчас, в эти минуты продолжается матч группового этапа ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Австрии, где «альбиселесте» ведут со счётом 1:0.