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Месси побил рекорд по голам на ЧМ ровно спустя 40 лет после Руки бога Марадоны

Месси побил рекорд по голам на ЧМ ровно спустя 40 лет после Руки бога Марадоны
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Ровно 40 лет отделяют два величайших события в истории мирового футбола. В этот самый день, 22 июня, в 1986 году Диего Марадона забил свой легендарный гол, названный Рукой бога, в ворота Англии в Мексике. Спустя четыре десятилетия эстафету величия перехватил Лионель Месси.

Лионель Месси вписал своё имя в летопись мирового футбола, забив свой 17-й гол на чемпионатах мира. Этот гол позволил капитану сборной Аргентины установить абсолютный исторический рекорд по забитым мячам на главном турнире планеты.

Символическая связь поколений зафиксирована прямо сейчас, в эти минуты продолжается матч группового этапа ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Австрии, где «альбиселесте» ведут со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    
Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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