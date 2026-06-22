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ФИФА отреагировала на рекордный гол Лионеля Месси на чемпионатах мира

ФИФА отреагировала на рекордный гол Лионеля Месси на чемпионатах мира
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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) отреагировала на рекордный гол форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, после которого футболист стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Месси отличился на 39-й минуте матча 2-го тура группы J мирового первенства 2026 года между сборными Аргентины и Австрии. Игра проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступает Амин Омар из Египта. Счёт в матче — 1:0 в пользу сборной Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«История свершилась. Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата мира по футболу!» — говорится в сообщении пресс-службы на официальной странице организации в социальной сети Х.

Лионель Месси забил свой 17-й мяч на чемпионатах мира (четвёртый — на мировом первенстве 2026 года) и обошёл по этому показателю бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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