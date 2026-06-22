Лионель Месси чаще всех в истории чемпионатов мира открывал счёт в матчах

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил очередной уникальный рекорд в истории мировых первенств. Забив в ворота сборной Австрии, форвард стал первым футболистом, который открывал счёт в 10 разных матчах на чемпионатах мира.

По этому показателю аргентинец оторвался от ближайших преследователей. Ближайшие преследователи Месси за всю историю турнира не добирались даже до отметки в семь встреч.

Лионель Месси (Аргентина) — 10 матчей. Кристиан Вьери (Италия) — 6 матчей. Роналдо (Бразилия) — 6 матчей. Давид Вилья (Испания) — 6 матчей. Гжегож Лято (Польша) — 5 матчей. Паоло Росси (Италия) — 5 матчей. Сальваторе Скиллачи (Италия) — 5 матчей. Луис Суарес (Уругвай) — 5 матчей. Томас Мюллер (Германия) — 5 матчей.