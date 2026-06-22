Лионель Месси чаще всех в истории чемпионатов мира открывал счёт в матчах
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил очередной уникальный рекорд в истории мировых первенств. Забив в ворота сборной Австрии, форвард стал первым футболистом, который открывал счёт в 10 разных матчах на чемпионатах мира.
По этому показателю аргентинец оторвался от ближайших преследователей. Ближайшие преследователи Месси за всю историю турнира не добирались даже до отметки в семь встреч.
- Лионель Месси (Аргентина) — 10 матчей.
- Кристиан Вьери (Италия) — 6 матчей.
- Роналдо (Бразилия) — 6 матчей.
- Давид Вилья (Испания) — 6 матчей.
- Гжегож Лято (Польша) — 5 матчей.
- Паоло Росси (Италия) — 5 матчей.
- Сальваторе Скиллачи (Италия) — 5 матчей.
- Луис Суарес (Уругвай) — 5 матчей.
- Томас Мюллер (Германия) — 5 матчей.
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