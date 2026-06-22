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Лионель Месси чаще всех в истории чемпионатов мира открывал счёт в матчах

Лионель Месси чаще всех в истории чемпионатов мира открывал счёт в матчах
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил очередной уникальный рекорд в истории мировых первенств. Забив в ворота сборной Австрии, форвард стал первым футболистом, который открывал счёт в 10 разных матчах на чемпионатах мира.

По этому показателю аргентинец оторвался от ближайших преследователей. Ближайшие преследователи Месси за всю историю турнира не добирались даже до отметки в семь встреч.

  1. Лионель Месси (Аргентина) — 10 матчей.
  2. Кристиан Вьери (Италия) — 6 матчей.
  3. Роналдо (Бразилия) — 6 матчей.
  4. Давид Вилья (Испания) — 6 матчей.
  5. Гжегож Лято (Польша) — 5 матчей.
  6. Паоло Росси (Италия) — 5 матчей.
  7. Сальваторе Скиллачи (Италия) — 5 матчей.
  8. Луис Суарес (Уругвай) — 5 матчей.
  9. Томас Мюллер (Германия) — 5 матчей.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    
Календарь ЧМ-2026
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