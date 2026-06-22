Стал известен новый владелец «Лиона»

Американская бизнесвумен Мишель Канг в ближайшее время станет единоличным владельцем «Лиона». В понедельник, 22 июня, вечером она достигла соглашения с Ares Management (основным кредитором Eagle Bidco) и Cork Gully (управляющим ликвидацией Eagle Bidco) — головной компании, через которую Джон Текстор владел контрольным пакетом акций клуба, сообщает L'Équipe.

Канг уже является владельцем женской команды «Лиона», а также американского клуба «Вашингтон Спирит». В июне 2025 года она сменила Джона Текстора на посту президента клуба. Теперь сделка позволит ей выкупить контрольный пакет акций и стать единоличной владелицей.

Выкуп долгов Eagle Bidco позволит «Лиону» стабилизировать финансовое положение перед слушанием в DNCG, которое состоится во вторник, 23 июня. Как сообщалось ранее, клуб рискует получить санкции вплоть до понижения в классе. Ожидается, что все формальности будут урегулированы до 15 июля. Генеральным директором клуба останется Михаэль Герлингер.