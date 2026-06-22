Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен новый владелец «Лиона»

Стал известен новый владелец «Лиона»
Мишель Канг
Комментарии

Американская бизнесвумен Мишель Канг в ближайшее время станет единоличным владельцем «Лиона». В понедельник, 22 июня, вечером она достигла соглашения с Ares Management (основным кредитором Eagle Bidco) и Cork Gully (управляющим ликвидацией Eagle Bidco) — головной компании, через которую Джон Текстор владел контрольным пакетом акций клуба, сообщает L'Équipe.

Канг уже является владельцем женской команды «Лиона», а также американского клуба «Вашингтон Спирит». В июне 2025 года она сменила Джона Текстора на посту президента клуба. Теперь сделка позволит ей выкупить контрольный пакет акций и стать единоличной владелицей.

Выкуп долгов Eagle Bidco позволит «Лиону» стабилизировать финансовое положение перед слушанием в DNCG, которое состоится во вторник, 23 июня. Как сообщалось ранее, клуб рискует получить санкции вплоть до понижения в классе. Ожидается, что все формальности будут урегулированы до 15 июля. Генеральным директором клуба останется Михаэль Герлингер.

Материалы по теме
«Лион» включился в борьбу за нападающего «Ювентуса» Опенда — Ди Марцио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android