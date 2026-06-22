«Он сильнее всех в мире!» Геннадий Орлов отреагировал на рекордный гол Месси на ЧМ

Почётный президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов отреагировал на рекордный гол форварда Аргентины Лионеля Месси на чемпионатах мира.

«Месси и правой ногой не раз забивал, но левая у него — просто волшебная, фантастическая! Такие же виртуозные вещи своей левой вытворял Диего Марадона. Лионель потрясающе чувствует мяч. Подобное чувство мяча было у Фёдора Черенкова: он тоже вроде бы несильно бил, но забивал. Однако Месси — это, конечно, другой уровень. Он сильнее всех в мире.

Мне посчастливилось видеть почти всех великих живьём — и Пеле, и Марадону. Месси превосходит всех. Он прекрасно видит поле, но при этом ещё смотрит на ноги вратаря, защитников. Австрийского голкипера он так и поймал на противоходе. Удивило, что защитник бежал за Месси трусцой; почему не ускорился — непонятно. Должен был сопровождать Месси! Это ошибка обороны — недоработали австрийцы с ним», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Лионель Месси забил свой 17-й мяч на чемпионатах мира (четвёртый – на мировом первенстве 2026 года) и обошёл по этому показателю бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов.