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Сборная Бельгии назвала сроки возвращения Доку после рождения сына

Сборная Бельгии назвала сроки возвращения Доку после рождения сына
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У вингера «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Жереми Доку родился сын. Об этом сообщается в официальном аккаунте бельгийской национальной команды в социальной сети X.

«Поздравляем Жереми Доку и его семью с рождением первого сына! С разрешения и в сопровождении одного из наших врачей Жереми улетел в Лондон к жене ради этого уникального события. Жереми вернётся в расположение сборной в Сиэтле завтра в рамках подготовки к матчу с Новой Зеландией», — сказано в сообщении сборной Бельгии.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три встречи. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

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