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Геннадий Орлов разобрал не забитый Месси пенальти в матче с Австрией на ЧМ-2026

Геннадий Орлов разобрал не забитый Месси пенальти в матче с Австрией на ЧМ-2026
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Почётный президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов разобрал не забитый форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси пенальти в матче с Австрией на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Я увидел, что Месси был чересчур сосредоточен. Он понимал, что нужно обязательно забить. Обычно ведь Лео всё делает в лёгкой манере, играючи, а здесь как будто был слишком зажат. Плюс вратарь что-то крикнул ему перед ударом — возможно, тем самым смутил. Австриец не первый к этому приёму прибегает — вратари знают, как на нападающих воздействовать. На крупном плане было видно: Месси даже не глянул на Шлагера перед ударом. И промахнулся. Вратарь его переиграл психологически», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Лионель Месси не реализовал пенальти на девятой минуте, назначенный за фол на Лаутаро Мартинесе.

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