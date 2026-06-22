Геннадий Орлов разобрал не забитый Месси пенальти в матче с Австрией на ЧМ-2026

Почётный президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов разобрал не забитый форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси пенальти в матче с Австрией на ЧМ-2026.

«Я увидел, что Месси был чересчур сосредоточен. Он понимал, что нужно обязательно забить. Обычно ведь Лео всё делает в лёгкой манере, играючи, а здесь как будто был слишком зажат. Плюс вратарь что-то крикнул ему перед ударом — возможно, тем самым смутил. Австриец не первый к этому приёму прибегает — вратари знают, как на нападающих воздействовать. На крупном плане было видно: Месси даже не глянул на Шлагера перед ударом. И промахнулся. Вратарь его переиграл психологически», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Лионель Месси не реализовал пенальти на девятой минуте, назначенный за фол на Лаутаро Мартинесе.