Сборная Аргентины победила Австрию в матче ЧМ, Месси сделал дубль и не реализовал пенальти

Завершился матч 2-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Австрии. Игра прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Амин Омар из Египта. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Аргентины.

Форвард Аргентины Лионель Месси на девятой минуте не реализовал пенальти, назначенный за фол на Лаутаро Мартинесе, а на 39-й минуте Месси забил первый мяч в матче. На 90+5-й минуте Месси оформил дубль, установив окончательный счёт — 2:0.

После 2-го тура сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы J. Национальная команда Австрии заработала три очка и располагается на второй строчке.

В 3-м туре сборная Аргентины встретится с Иорданией (28 июня), а Австрия — с Алжиром (28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).