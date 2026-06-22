Кике Альварес — новый главный тренер «Жироны»

Бывший наставник дублирующего состава Кике Альварес назначен новым главным тренером «Жироны». Контракт со специалистом подписан сроком на один сезон. Руководство клуба выбрало его кандидатуру в рамках стратегии доверия внутренним кадрам и сохранения преемственности спортивного проекта.

В течение двух предыдущих сезонов Альварес тренировал «Жирону Б». Под его руководством команда сумела подняться из Терсеры RFEF в Сегунду RFEF, а затем закрепиться в этом дивизионе. До прихода в систему каталонского клуба специалист работал в академии «Барселоны», а также входил в тренерские штабы «Вильярреала», «Алавес» и «Леванте».

Вместе с главным тренером из дубля в первую команду в полном составе переходит его штаб. Ассистентом назначен его брат Оскар Альварес, выступавший за «Жирону» с 2008 по 2010 год, а за физическую подготовку будет отвечать Хорди Бальсельс. Перед новым тренерским штабом поставлена задача вернуть команду в Примеру.