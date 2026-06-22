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Президент «Наполи» Де Лаурентис высказался о необходимых реформах в итальянском футболе

Президент «Наполи» Де Лаурентис высказался о необходимых реформах в итальянском футболе
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о необходимости проведения реформ в итальянском футболе.

«Лишь одной реформой здесь не обойтись. Необходимо собраться с силами и заново выстроить всю систему, на которую можно будет опираться в будущем. Для повышения зрелищности итальянского футбола необходимы новые стадионы. Нынешние арены устарели. Следует сократить все бюрократические процессы и перестать мешать созданию новых объектов.

В наше время проводится слишком много матчей. Если сократить Серию А до 16 команд, то число игр сократится с 380 до 240. Это позволит более качественно подготовить сборную», — приводит слова Де Лаурентиса La Gazzetta dello Sport.

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