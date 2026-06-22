Фёдор Смолов посвятил пост Лионелю Месси, который стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Бывший футболист сборной России Фёдор Смолов поделился впечатлениями от игры нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 2-го тура группы J мирового первенства 2026 года с национальной командой Австрии (2:0). В этой игре аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств.

«Лео! Абсолютное величие. Спасибо тебе за футбол!» — сказано в телеграм-канале Смолова.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).