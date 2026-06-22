Лионель Месси забил на ЧМ-2026 больше, чем 40 сборных

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился пятью забитыми мячами в двух стартовых турах группового этапа чемпионата мира 2026 года. Нападающий оформил хет-трик в матче с Алжиром (3:0) и дубль в игре со сборной Австрии (2:0).

На текущий момент результативность аргентинца превышает показатели большинства участников ЧМ. Один Месси забил больше голов, чем 40 из 48 национальных команд, представленных на ЧМ в США, Канаде и Мексике. Благодаря этим голам «альбиселесте» досрочно гарантировали себе участие в стадии плей-офф ЧМ-2026.

Этот результат также позволил форварду довести общее число своих голов на чемпионатах мира до 18, что является рекордом в истории ЧМ. Впереди сборную Аргентины ждёт заключительный тур группового этапа со сборной Иордании.