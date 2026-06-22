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Лионель Месси забил на ЧМ-2026 больше, чем 40 сборных

Лионель Месси забил на ЧМ-2026 больше, чем 40 сборных
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился пятью забитыми мячами в двух стартовых турах группового этапа чемпионата мира 2026 года. Нападающий оформил хет-трик в матче с Алжиром (3:0) и дубль в игре со сборной Австрии (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

На текущий момент результативность аргентинца превышает показатели большинства участников ЧМ. Один Месси забил больше голов, чем 40 из 48 национальных команд, представленных на ЧМ в США, Канаде и Мексике. Благодаря этим голам «альбиселесте» досрочно гарантировали себе участие в стадии плей-офф ЧМ-2026.

Этот результат также позволил форварду довести общее число своих голов на чемпионатах мира до 18, что является рекордом в истории ЧМ. Впереди сборную Аргентины ждёт заключительный тур группового этапа со сборной Иордании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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