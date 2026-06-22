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Сборная Аргентины на ЧМ-2026: результаты на 22 июня, положение в группе, следующий матч

Сборная Аргентины на ЧМ-2026: результаты на 22 июня, положение в группе, следующий матч
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Сборная Аргентины одолела команду Австрии (1:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Игра прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Амин Омар из Египта.

Результаты встреч сборной Аргентины на ЧМ-2026 на 22 июня:

Аргентина — Алжир — 3:0;
Аргентина — Австрия — 1:0.

Следующий матч сборной Аргентины на ЧМ-2026:

28 июня, 5:00 мск, Иордания — Аргентина.

После двух матчей сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы J.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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