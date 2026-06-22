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Лионель Месси на ЧМ-2026, статистика в матче Аргентина — Австрия: голы, передачи, карточки, сколько отыграл

Лионель Месси на ЧМ-2026, статистика в матче Аргентина — Австрия
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел в стартовом составе национальной команды в матче 2-го тура группы J мирового первенства 2026 года. Аргентинская команда победила сборную Австрии (1:0). Игра прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Амин Омар из Египта.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

Месси провёл на поле полный матч. За время, проведённое на поле, Месси отметился двумя забитыми голами, первый из которых позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира. Футболист отличился на 39-й и 90+5-й минутах встречи. Также игрок не реализовал пенальти на девятой минуте. Форвард нанёс семь ударов по воротам Австрии (четыре – в створ). Точность передач Месси составила 75%.

В 3-м туре аргентинская национальная команда встретится с Иорданией 28 июня.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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