Лионель Месси на ЧМ-2026, статистика в матче Аргентина — Австрия

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел в стартовом составе национальной команды в матче 2-го тура группы J мирового первенства 2026 года. Аргентинская команда победила сборную Австрии (1:0). Игра прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Амин Омар из Египта.

Месси провёл на поле полный матч. За время, проведённое на поле, Месси отметился двумя забитыми голами, первый из которых позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира. Футболист отличился на 39-й и 90+5-й минутах встречи. Также игрок не реализовал пенальти на девятой минуте. Форвард нанёс семь ударов по воротам Австрии (четыре – в створ). Точность передач Месси составила 75%.

В 3-м туре аргентинская национальная команда встретится с Иорданией 28 июня.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.