«Победа далась в тяжёлой борьбе». Месси — о матче со сборной Австрии

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от матча 2-го тура группы J мирового первенства 2026 года с национальной командой Австрии (2:0).

«Прежде всего я очень рад этой победе. Она была крайне важной и далась в тяжёлой, упорной борьбе. Теперь мы можем спокойнее смотреть в будущее.

На этом чемпионате мира все матчи проходят в равной, напряжённой борьбе. Я наслаждаюсь этим моментом и с нетерпением жду возможности отпраздновать успех вместе с партнёрами по команде», — приводит слова Месси официальный аккаунт сборной Аргентины в соцсети X.

После 2-го тура сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы J. Национальная команда Австрии заработала три очка и располагается на второй строчке.

В 3-м туре сборная Аргентины встретится с Иорданией (28 июня), а Австрия — с Алжиром (28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).