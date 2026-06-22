У Месси 12 голов на ЧМ после 35 лет. Ближайший преследователь на семь мячей позади

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в матче с Австрией (2:0) и установил очередной рекорд. 38‑летний нападающий забил 12 мячей на чемпионатах мира после того, как ему исполнилось 35 лет, сообщает Opta.

Среди игроков, забивавших на первенствах планеты в возрасте 35 лет и старше, ближайшие преследователи далеко позади: у камерунца Роже Миллы — пять голов, у француза Оливье Жиру — четыре.

Матч Аргентина — Австрия прошёл 22 июня в Далласе в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2026. Аргентинцы набрали шесть очков и досрочно вышли в плей-офф с первого места в группе J. Следующую встречу аргентинцы проведут с командой Иордании 28 июня.