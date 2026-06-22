У Месси 12 голов на ЧМ после 35 лет. Ближайший преследователь на семь мячей позади
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в матче с Австрией (2:0) и установил очередной рекорд. 38‑летний нападающий забил 12 мячей на чемпионатах мира после того, как ему исполнилось 35 лет, сообщает Opta.
Среди игроков, забивавших на первенствах планеты в возрасте 35 лет и старше, ближайшие преследователи далеко позади: у камерунца Роже Миллы — пять голов, у француза Оливье Жиру — четыре.
Матч Аргентина — Австрия прошёл 22 июня в Далласе в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2026. Аргентинцы набрали шесть очков и досрочно вышли в плей-офф с первого места в группе J. Следующую встречу аргентинцы проведут с командой Иордании 28 июня.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38' 2:0 Месси – 90+5'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
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