Франция — Ирак: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026

23 июня в рамках 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года сыграют сборные Франции и Ирака. Встреча пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). В качестве главного арбитра выступит Дрю Фишер (Калгари, Канада). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Франция: Меньян, Динь, Юпамекано, Кунде, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Баркола.

Ирак: Басил, Али, Тахсин, Хашем, Доски, Байеш, Икбаль, Аль-Аммари, Исмаил, Касем, Хуссейн.

В стартовом туре французы обыграли Сенегал (3:1), а Ирак уступил Норвегии (1:4). В 3-м туре Франция встретится с Норвегией (27 июня), а Ирак — с Сенегалом (26 июня).

Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: команды играют по круговой системе, проводя по три матча. В плей-офф выйдут две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.