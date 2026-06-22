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«Полено! Иное дело — Месси!» Губерниев — о Роналду и Лионеле после рекорда по голам на ЧМ

«Полено! Иное дело — Месси!» Губерниев — о Роналду и Лионеле после рекорда по голам на ЧМ
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающем Аргентины Лионеле Месси после рекорда южноамериканца по голам на чемпионатах мира, установленного в матче 2-го тура группы J мирового первенства 2026 года с Австрией. Игра прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Амин Омар из Египта. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Раньше я был уверен в Криштиану! Но он сегодня полено! Слабак в португальской сборной! Иное дело — Месси, сильный и командный игрок! Полезный в коллективе! Мощный и великий! Но уступающий Марадоне в футбольном мастерстве! Ибо видел в игре и того, и другого!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Месси отличился на 39-й минуте, забив свой 17-й мяч на мировых первенствах. После этого Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира и обошёл по этому показателю бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов. А на 90+5-й минуте Месси оформил дубль. Этот гол стал для форварда 18-м.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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