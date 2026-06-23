Франция — Ирак: Мбаппе вывел французов вперёд на 14-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Ирака. Встреча проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). В качестве главного арбитра выступает Дрю Фишер (Калгари, Канада). На данный момент счёт – 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт в этой игре и вывел французов вперёд.

В стартовом туре французы обыграли Сенегал (3:1), а Ирак уступил Норвегии (1:4). В 3-м туре Франция встретится с Норвегией (27 июня), а Ирак — с Сенегалом (26 июня).

Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: команды играют по круговой системе, проводя по три матча. В плей-офф выйдут две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.