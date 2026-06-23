Норвегия — Сенегал: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 начнётся в 3:00 мск

23 июня состоится матч 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Норвегии и Сенегала. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра встречи выступит Вилтон Сампайо из Бразилии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1-м туре группы I норвежская национальная команда обыграла Ирак (4:1), а Сенегал уступил Франции (1:3). В 3-м туре сборная Норвегии встретится с Францией (26 июня), а Сенегал — с Ираком (26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.