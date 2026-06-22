Месси вошёл в число игроков, забивших пять голов и более в двух стартовых матчах ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил пять голов в первых двух матчах своей команды на чемпионате мира — 2026: аргентинец отметился хет-триком в ворота Алжира (3:0) и дублем в игре с Австрией (2:0). Таким образом, Месси вошёл в число игроков, которые забили пять и более мячей в двух стартовых турах мирового первенства.

Ранее подобного добивались аргентинец Гильермо Стабиле (1930, пять голов), венгр Шандор Кочиш (1954, 7), француз Жюст Фонтен (1958, 5) и англичанин Гарри Кейн (2018, 5).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).