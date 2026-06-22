Фото: карта 18 голов Месси на чемпионатах мира. Игрок не забил ни одного мяча головой

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, сделав дубль в игре с Австрией на мировом первенстве 2026 года. Встреча завершилась победой аргентинцев со счётом 2:0. После матча Opta опубликовала карту всех голов Месси, забитых на чемпионатах мира.

Месси отличился на 39-й минуте, забив свой 17-й мяч на мировых первенствах. После этого Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира и обошёл по этому показателю бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов. А на 90+5-й минуте Месси оформил дубль. Этот гол стал для форварда 18-м.

Фото: theanalyst.com

Форвард забил 14 из 18 своих мячей на чемпионатах мира левой ногой и четыре мяча – правой ногой. Футболист ни разу не отметился забитым голом головой.