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Фото: карта 18 голов Месси на чемпионатах мира. Игрок не забил ни одного мяча головой

Фото: карта 18 голов Месси на чемпионатах мира. Игрок не забил ни одного мяча головой
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, сделав дубль в игре с Австрией на мировом первенстве 2026 года. Встреча завершилась победой аргентинцев со счётом 2:0. После матча Opta опубликовала карту всех голов Месси, забитых на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

Месси отличился на 39-й минуте, забив свой 17-й мяч на мировых первенствах. После этого Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира и обошёл по этому показателю бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов. А на 90+5-й минуте Месси оформил дубль. Этот гол стал для форварда 18-м.

Фото: theanalyst.com

Форвард забил 14 из 18 своих мячей на чемпионатах мира левой ногой и четыре мяча – правой ногой. Футболист ни разу не отметился забитым голом головой.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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