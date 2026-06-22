Месси признался, что расстроился после промаха с пенальти в матче с Австрией на ЧМ-2026

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признался, что расстроился из-за нереализованного пенальти в матче 2-го тура группы J мирового первенства 2026 года с национальной командой Австрии (2:0). Позднее футболист оформил дубль с игры.

«Были моменты, которые меня расстроили, как тот же незабитый пенальти, но я смог прийти в себя», — приводит слова Месси официальный аккаунт сборной Аргентины в соцсети X.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).