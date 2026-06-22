«Такую самоотдачу в футболе увидишь нечасто». Тренер сборной Аргентины Скалони — о Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о вкладе нападающего Лионеля Месси в победу над национальной командой Австрии (2:0) в матче 2-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года. Футболист в этой игре оформил дубль.

«Даже когда нашей команде было нелегко, Лео продолжал отбирать мячи и выкладываться на максимум, владел мячом на чужой половине поля, было чётко видно, насколько он заряжен на борьбу. Такую самоотдачу в футболе увидишь нечасто, но именно так Лео всегда себя и проявляет, это просто потрясающе, мы очень рады. Честно говоря, даже и не знаю, что ещё можно сказать о Месси», – опубликовал слова Скалони официальный аккаунт сборной Аргентины в соцсети X.

После 2-го тура сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы J, команда вышла в 1/16 финала ЧМ.