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«Такую самоотдачу в футболе увидишь нечасто». Тренер сборной Аргентины Скалони — о Месси

«Такую самоотдачу в футболе увидишь нечасто». Тренер сборной Аргентины Скалони — о Месси
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о вкладе нападающего Лионеля Месси в победу над национальной командой Австрии (2:0) в матче 2-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года. Футболист в этой игре оформил дубль.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Даже когда нашей команде было нелегко, Лео продолжал отбирать мячи и выкладываться на максимум, владел мячом на чужой половине поля, было чётко видно, насколько он заряжен на борьбу. Такую самоотдачу в футболе увидишь нечасто, но именно так Лео всегда себя и проявляет, это просто потрясающе, мы очень рады. Честно говоря, даже и не знаю, что ещё можно сказать о Месси», – опубликовал слова Скалони официальный аккаунт сборной Аргентины в соцсети X.

После 2-го тура сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы J, команда вышла в 1/16 финала ЧМ.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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