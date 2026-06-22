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Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в плей-офф ЧМ-2026

Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в плей-офф ЧМ-2026
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал выход национальной команды в плей-офф ЧМ-2026 после победы над Австрией во 2-м туре группы J (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Главное – это квалифицироваться, победа во всех матчах – всегда в наших планах.

Вся команда переживает это с огромной радостью. Когда мы собираемся вместе, мы наслаждаемся тем, что находимся рядом, соревнуемся, тренируемся, живём повседневной жизнью.

Я больше всего рад победе. Она была решающей, сложной и упорной, она даёт нам уверенность в том, что нас ждёт впереди», — приводит слова Месси официальный аккаунт сборной Аргентины в социальной сети Х.

После двух матчей сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы J. Сборная Австрии набрала три очка после двух игр и располагается на второй строчке.

В 3-м туре аргентинская национальная команда встретится с Иорданией 28 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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