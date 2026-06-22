Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в плей-офф ЧМ-2026

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал выход национальной команды в плей-офф ЧМ-2026 после победы над Австрией во 2-м туре группы J (2:0).

«Главное – это квалифицироваться, победа во всех матчах – всегда в наших планах.

Вся команда переживает это с огромной радостью. Когда мы собираемся вместе, мы наслаждаемся тем, что находимся рядом, соревнуемся, тренируемся, живём повседневной жизнью.

Я больше всего рад победе. Она была решающей, сложной и упорной, она даёт нам уверенность в том, что нас ждёт впереди», — приводит слова Месси официальный аккаунт сборной Аргентины в социальной сети Х.

После двух матчей сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы J. Сборная Австрии набрала три очка после двух игр и располагается на второй строчке.

В 3-м туре аргентинская национальная команда встретится с Иорданией 28 июня.