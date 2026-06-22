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«Он лучший в истории». Хулиан Альварес — о дубле Месси

«Он лучший в истории». Хулиан Альварес — о дубле Месси
Хулиан Альварес
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Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес после победы над Австрией (2:0) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года высказался об игре капитана команды Лионеля Месси, оформившего дубль.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Впечатляет. Честно говоря, как вы и сказали, уже нет слов, чтобы что-то добавлять. Мы видим это каждый день, столько лет он показывает волшебство, свой талант. Он лучший в истории, и мы стараемся всегда наслаждаться им», — цитирует Альвареса Mundo Deportivo.

Сам Альварес вышел на замену на 64-й минуте вместо Лаутаро Мартинеса. По ходу турнира форвард «Атлетико» начинал матчи в запасе из-за травмы, полученной в концовке клубного сезона.

Аргентина набрала шесть очков после двух встреч и досрочно вышла в плей-офф с первого места в группе J. Следующую игру аргентинцы проведут с командой Иордании 28 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
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