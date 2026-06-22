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«Это Месси, он в одиночку создаёт шоу». Рангник — о поражении Австрии от Аргентины

«Это Месси, он в одиночку создаёт шоу». Рангник — о поражении Австрии от Аргентины
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Аргентины (0:2). Дублем в этой игре отметился Лионель Месси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Мы увидели, как 39-летний игрок смог забить дважды за матч, а в предыдущей игре он отметился хет-триком. Он в одиночку создаёт шоу, играя на качественно ином уровне относительно всех остальных. Это же Лео Месси — ему и не требуется так уж много моментов, чтобы забить два гола и решить исход встречи», — сказал Рангник на пресс-конференции.

После 2-го тура сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы J. Национальная команда Австрии заработала три очка и располагается на второй строчке.

В 3-м туре сборная Аргентины встретится с Иорданией (28 июня), а Австрия — с Алжиром (28 июня).

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