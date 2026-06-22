Златан Ибрагимович: у Месси пять голов в двух матчах, а у меня — 0 за два ЧМ

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович в эфире FOX поделился мнением о результативности капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира — 2026. Экс-футболист высказался об игре форварда после матча с Австрией, где Лионель Месси не реализовал 11-метровый удар, но позже оформил дубль.

«В этом не было никаких сомнений. Временами Месси кажется человеком, когда мажет пенальти, а затем наступают моменты, когда он вообще не похож на человека! Это Месси.

На этом чемпионате мира у него уже пять голов в двух матчах, и он ещё даже не играл против Иордании, так что я не знаю, где это закончится. У него пять голов в двух встречах, а у меня – 0 голов за два чемпионата мира.

Я рад за него и надеюсь, что он продолжит в том же духе. Через несколько дней у него день рождения, так пусть наслаждается, потому что мы все получаем удовольствие, наблюдая за его игрой. Он потрясающий… просто потрясающий… нет слов»,— заявил Ибрагимович в эфире FOX.

На текущий момент Лионель Месси возглавляет гонку бомбардиров ЧМ-2026 с пятью забитыми мячами в активе. Сборная Аргентины гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2026 и завершит групповой этап встречей со сборной Иордании 28 июня.