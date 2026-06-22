«Расслабляться нельзя было ни на минуту». Месси — о победе Аргентины над Австрией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своих пяти голах в стартовых матчах команды на чемпионате мира по футболу — 2026. Ранее аргентинец оформил хет-трик в ворота Алжира (3:0) и дважды забил в ворота Австрии (2:0).

— Лео, что для вас значит забить пять голов в этих двух матчах на чемпионате мира? И что вы ощущаете, принося эту радость аргентинскому народу?

— Спасибо. Это счастье, особенно из-за того, что мы победили — победа далась нам непросто. Мы знали, что игра [с Австрией] будет интенсивной, расслабляться нельзя было ни на минуту. Я доволен результатом матча и выходом в 1/16 финала. Для нас было важно набрать шесть очков, чтобы спокойно встретить следующую неделю. Мы счастливы, — приводит слова Месси официальный аккаунт сборной Аргентины в соцсети X.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).