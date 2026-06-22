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«Расслабляться нельзя было ни на минуту». Месси — о победе Аргентины над Австрией

«Расслабляться нельзя было ни на минуту». Месси — о победе Аргентины над Австрией
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своих пяти голах в стартовых матчах команды на чемпионате мира по футболу — 2026. Ранее аргентинец оформил хет-трик в ворота Алжира (3:0) и дважды забил в ворота Австрии (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

— Лео, что для вас значит забить пять голов в этих двух матчах на чемпионате мира? И что вы ощущаете, принося эту радость аргентинскому народу?
— Спасибо. Это счастье, особенно из-за того, что мы победили — победа далась нам непросто. Мы знали, что игра [с Австрией] будет интенсивной, расслабляться нельзя было ни на минуту. Я доволен результатом матча и выходом в 1/16 финала. Для нас было важно набрать шесть очков, чтобы спокойно встретить следующую неделю. Мы счастливы, — приводит слова Месси официальный аккаунт сборной Аргентины в соцсети X.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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